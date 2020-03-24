«Лысая голова будет летать, как пневмогруша». Емельяненко пригрозил Исмаилову

Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что легко победит Магомеда Исмаилова. Поединок должен был состояться 3 апреля, но из-за угрозы распространения коронавируса его перенесли на 24 июля.

«Слон на ногах быстрее передвигается, чем он показывает своё мастерство в ринге. Повесь себе 10 килограммов спереди, 10 килограммов сзади и походи на ногах. Так он распределил 20 килограммов по своему телу. Лучше бы не набирал вес.

Конечно же, тяжело, это его глубочайшая ошибка. Его хватает максимум на один раунд. Ну что он сделает, ну повалит меня, ну продержит первый раунд, потом его лысая голова будет летать, как пневмогруша. Я максимум даю ему шанс продержаться первый раунд», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу ACA MMA.