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Гэтжи: если Конор побьёт меня, Хабиб не сможет сказать, что он не заслуживает реванша

Гэтжи: если Конор побьёт меня, Хабиб не сможет сказать, что он не заслуживает реванша
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Джастин Гэтжи считает, что экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору необходимо согласиться на бой с ним.

«Я реально смотрю на вещи и понимаю, что мне не дадут победителя боя Нурмагомедов — Фергюсон. Мне придётся подраться ещё раз. Думаю, мы с Конором должны подраться и определить первого претендента на титул. Если мне потребуется подраться с кем-нибудь ещё, я буду готов.

Конечно, Макгрегор сам выбирает, с кем ему драться. Но он знает, что если он подерётся со мной и победит, то никто не сможет сказать, что он не достоин реванш. Этого уже не скажут ни Хабиб Нурмагомедов, ни его менеджер", — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.

Напомним, что и Джастин Гэтжи и Конор Макгрегор предыдущие поединки провели с Дональдом Серроне. Оба одержали досрочные победы.

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