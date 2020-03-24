Гэтжи: если Конор побьёт меня, Хабиб не сможет сказать, что он не заслуживает реванша

Боец UFC Джастин Гэтжи считает, что экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору необходимо согласиться на бой с ним.

«Я реально смотрю на вещи и понимаю, что мне не дадут победителя боя Нурмагомедов — Фергюсон. Мне придётся подраться ещё раз. Думаю, мы с Конором должны подраться и определить первого претендента на титул. Если мне потребуется подраться с кем-нибудь ещё, я буду готов.

Конечно, Макгрегор сам выбирает, с кем ему драться. Но он знает, что если он подерётся со мной и победит, то никто не сможет сказать, что он не достоин реванш. Этого уже не скажут ни Хабиб Нурмагомедов, ни его менеджер", — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.

Напомним, что и Джастин Гэтжи и Конор Макгрегор предыдущие поединки провели с Дональдом Серроне. Оба одержали досрочные победы.