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В сборной Турции по боксу зафиксированы два случая коронавируса

В сборной Турции по боксу зафиксированы два случая коронавируса
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

В сборной Турции по боксу зафиксированы два случая заражения коронавирусом, сообщает BoxingScene. Недавно национальная команда вернулась из Великобритании, где проходил квалификационный турнир Олимпийских игр. Вероятнее всего, боксёр сборной Серхат Гюлер и один из тренеров Сейфулла Думлупынар заразились именно там.

«Состояние Серзата Гюлера хорошее. Он находится в одной из больниц Стамбула и будет выписан через несколько дней. Наш тренер Сейфулла Думлупынар получает необходимое лечение в больнице Байбурта», — говорится в заявлении Турецкой федерации бокса.

Напомним, Турция стала одной из последних стран Европы, в которой стали принимать серьёзные меры по предотвращению распространения коронавируса и приостановили соревнования.

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