А. Емельяненко согласился на условия Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил, что согласен подраться с другим бойцом MMA Александром Шлеменко по правилам смешанных единоборств. Напомним, ранее Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса, а тот заявил, что готов подраться только в формате MMA.

«Вообще без проблем. По любым правилам — на выбор Шлеменко. Почему Шлеменко? Он изъявил желание заменить в бою со мной Кокляева, который тогда готовился выступать по правилам бокса.

Не я Шлеменко вызвал. У народа непонимание какое-то. Это он кричал, заявлял, что готов меня побить, кучу грязи на меня лил — что если вдруг Кокляев травмируется, давайте я вместо него выйду, давайте буду первым претендентом на его замену.

Бороться он вообще не может. Ну если он хочет подраться на руках — да без проблем. Подерёмся по правилам бокса. Да по любым правилам. Хоть по правилам боевого самбо его побью», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».