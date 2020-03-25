А. Емельяненко согласился на условия Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил, что согласен подраться с другим бойцом MMA Александром Шлеменко по правилам смешанных единоборств. Напомним, ранее Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса, а тот заявил, что готов подраться только в формате MMA.
«Вообще без проблем. По любым правилам — на выбор Шлеменко. Почему Шлеменко? Он изъявил желание заменить в бою со мной Кокляева, который тогда готовился выступать по правилам бокса.
Не я Шлеменко вызвал. У народа непонимание какое-то. Это он кричал, заявлял, что готов меня побить, кучу грязи на меня лил — что если вдруг Кокляев травмируется, давайте я вместо него выйду, давайте буду первым претендентом на его замену.
Бороться он вообще не может. Ну если он хочет подраться на руках — да без проблем. Подерёмся по правилам бокса. Да по любым правилам. Хоть по правилам боевого самбо его побью», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».
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