Отец Хабиба исключил проведение боя с Фергюсоном в США

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, исключил, что бой сына с американцем Тони Фергюсоном состоится в США, несмотря на то что ранее в UFC заявили о намерении перенести поединок во Флориду.

Бой должен был пройти в Бруклине (Нью-Йорк) 18 апреля, но там его нельзя провести ввиду ограничений на массовые мероприятия, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции.

«Не могу озвучивать место, пока не озвучит Дэна Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата»). Но США не разрешают бой, что бы ни говорили, нужно выбрать другую страну, и Дэне надо получить компенсацию. США не будет — это железно.

Это уже проблемы государства, а не наши проблемы. Мы готовы на бой, мы готовы выйти. Хабиб заряжен и пашет. Как дела у Фергюсона проходят, мы не знаем, никакой информации о его лагере нет. Мы хотим встретиться с ним в клетке», — цитирует Нурмагомедова-старшего «РБК-Спорт».