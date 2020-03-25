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Ян: бой Фергюсона и Хабиба нужно проводить на нейтральной территории

Ян: бой Фергюсона и Хабиба нужно проводить на нейтральной территории
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Пётр Ян поделился мнением о предстоящем поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

«Правильное ли решение — проводить бой Хабиба и Фергюсона без зрителей? Я не могу ответить на этот вопрос. Конечно, турнир со зрителями — это совсем другой турнир. Другой ажиотаж, другая атмосфера, да и бойцы чувствуют эту атмосферу. Когда ты выходишь в полный зал, где за тебя все болеют, поддерживают тебя, это очень заряжает.

То, что турнир состоится во Флориде или где-то там ещё, — опять же, я знаю, что Хабиб прилетел из Америки, и это получается, что им туда опять лететь. Это не очень хорошо. Мне кажется, что должна быть какая-то нейтральная территория, чтобы оба бойца были в одинаковых условиях — и Фергюсон, и Хабиб. Должна быть точка, в которую оба бойца прилетят, на равном для них расстоянии. Так будет более справедливо», — сказал Ян в интервью FightSpace.

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