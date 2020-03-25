Кадыров: мы заставляем Емельяненко заниматься спортом, и он будет лучшим в мире

Боец MMA Александр Емельяненко и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказали о тренировочном процессе российского спортсмена. Напомним, до недавнего времени россиянин готовился в бойцовском клубе «Ахмат» в Грозном к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был пройти 3 апреля. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его перенесли на 24 июля.
«Когда я сам занимаюсь спортом, я занимаюсь физкультурой. Когда я занимаюсь с Рамзаном, я устаю», — сказал Емельяненко.
«Он сам сильный, очень одарённый парень от природы, просто он не любит заниматься спортом, он только физкультурой занимается, поэтому мы его заставляем все вместе заниматься спортом. И он будет точно лучшим из лучших в мире», — отметил Рамзан Кадыров.
«Всё, с физкультурой завязано», — подытожил Емельяненко.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Ранее Емельяненко сказал, что Кадыров не только оказывает ему моральную поддержку, но и помогает в тренировках.
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