Кадыров: мы заставляем Емельяненко заниматься спортом, и он будет лучшим в мире

Боец MMA Александр Емельяненко и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказали о тренировочном процессе российского спортсмена. Напомним, до недавнего времени россиянин готовился в бойцовском клубе «Ахмат» в Грозном к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был пройти 3 апреля. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его перенесли на 24 июля.



«Когда я сам занимаюсь спортом, я занимаюсь физкультурой. Когда я занимаюсь с Рамзаном, я устаю», — сказал Емельяненко.



«Он сам сильный, очень одарённый парень от природы, просто он не любит заниматься спортом, он только физкультурой занимается, поэтому мы его заставляем все вместе заниматься спортом. И он будет точно лучшим из лучших в мире», — отметил Рамзан Кадыров.



«Всё, с физкультурой завязано», — подытожил Емельяненко.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Ранее Емельяненко сказал, что Кадыров не только оказывает ему моральную поддержку, но и помогает в тренировках.