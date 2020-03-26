Минаков: поединок со Шлеменко не станет прогулкой для Емельяненко

Российский боец ММА Виталий Минаков поделился мнением о возможном поединке Александра Шлеменко и Александра Емельяненко.



«Со стороны Емельяненко очень опрометчиво было кидать в адрес Шлеменко эти заявления. Я считаю, что поединок Емельяненко и Шлеменко очень интересен и он не будет прогулкой для Емельяненко, как и бой с Исмаиловым. По правилам ММА у Исмаилова шансы большие, а у Шлеменко ещё больше.



Если этот бой состоится по правилам ММА, то для Емельяненко это будет как минимум непросто. Здесь разница в росте не играет роли. Здесь вопрос универсальности, обученности и желания победить. Шлеменко очень собранно дерётся, идёт вперёд и не боится зарубиться. Емельяненко почему и предлагает правила бокса — ему там комфортнее. У него открытый корпус, голова. И кроме своих передвижений и серийности ударов, ему нечего предложить Шлеменко. У него нет навыков бокса. Я спарринговал со Шлеменко. Он не комплексует перед крупными», — рассказал Минаков в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».