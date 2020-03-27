Кремлёв пригрозил нарушителям карантина исключением из сборной

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал появившуюся информацию о том, что несколько боксёров сборной страны могли нарушить режим самоизоляции после возвращения из Лондона с олимпийского отборочного турнира. Спортсмены обязаны были самоизолироваться с целью минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции.

«Разбираемся сейчас в данной ситуации. Если нарушение (условий самоизоляции. — Прим. «Чемпионата») было, то накажем наистрожайшим образом. Оштрафуем, возможно, даже исключим из сборной, если было сильное нарушение. Спортсмены должны понимать, что несут ответственность не только за своё здоровье, но и здоровье людей», — приводит слова Кремлёва «Р-Спорт».