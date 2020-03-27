«Что если у Хабиба коронавирус». Роган отказался работать на бое Нурмагомедов — Фергюсон

Комментатор боёв UFC Джо Роган признался, что не намерен работать на поединке Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Он считает этот бой проклятым и сомневается, что его возможно организовать на качественном уровне.
«В UFC всё ещё обсуждают этот бой на 18 апреля. Не знаю, как они собираются его организовать. Не знаю, получится ли у них провести его в США. Они говорят о том, чтобы устроить всё при менее чем десяти зрителях и на открытой арене. Полагаю, кто-то будет комментировать такой бой, но это буду не я.
Не понимаю, как в UFC собираются проверять всех на коронавирус. А что, если у кого-то есть болезнь? Им позволят драться? Что, если у кого-то болезнь проходит бессимптомно, как у Идриса Эльбы? Что, если у Хабиба коронавирус? Или вдруг болеет Фергюсон? Неужели тогда они подерутся? Этот поединок проклят. Но именно поэтому Уайт пытается его спасти и согласен даже провести его в присутствии десяти зрителей", — приводит слова Рогана Daily Express.
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