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Ломаченко: тренировки никогда не останавливаются

Ломаченко: тренировки никогда не останавливаются
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise в лёгком весе Василий Ломаченко дал понять, что, невзирая на пандемию коронавируса, продолжает тренировочный процесс.

«Тренировки никогда не останавливаются. Желаю всем здоровья. Будьте осторожны и следуйте рекомендациям. Хочу сказать всем спортсменам, чтобы они не сдавались. Тренируйтесь, насколько это возможно. Оставайтесь сильными», — написал украинец на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Ломаченко в социальной сети.

Напомним, в мае Василий Ломаченко и чемпион мира по версии IBF в лёгком весе должны были провести объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира, но из-за пандемии коронавируса их встреча, судя по всему, перенесена на неопределённый срок.

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