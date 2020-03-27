Ломаченко: тренировки никогда не останавливаются

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise в лёгком весе Василий Ломаченко дал понять, что, невзирая на пандемию коронавируса, продолжает тренировочный процесс.

«Тренировки никогда не останавливаются. Желаю всем здоровья. Будьте осторожны и следуйте рекомендациям. Хочу сказать всем спортсменам, чтобы они не сдавались. Тренируйтесь, насколько это возможно. Оставайтесь сильными», — написал украинец на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Ломаченко в социальной сети.

Напомним, в мае Василий Ломаченко и чемпион мира по версии IBF в лёгком весе должны были провести объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира, но из-за пандемии коронавируса их встреча, судя по всему, перенесена на неопределённый срок.