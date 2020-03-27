Тиаго Сантос считает, что за титул в полутяжёлом весе должны биться он и Рейес

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Тиаго Сантос считает, что после ареста чемпиона дивизиона Джона Джонса промоушен должен предоставить шанс побороться за пояс другим бойцам. По его словам, шанс должны получить он и другой экс-претендент, Доминик Рейес.
«Полутяжёлому весу нужен новый чемпион, а не тот, кто постоянно вляпывается в проблемы. Полагаю, мы с Рейесом заслуживаем шанса побороться за титул», — приводит слова бразильца MMAJunkie.
Напомним, в прошлом Тиаго Сантос и Доминик Рейес бились с Джоном Джонсом и оба уступили неоднозначным решением судей.
Джон Джонс был арестован вчера, 26 марта. Американец управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, также при нём был обнаружен пистолет, на хранение которого не было разрешения.
- 27 марта 2020
-
22:33
-
21:53
-
20:38
-
19:58
-
18:49
-
17:55
-
15:30
-
14:15
-
13:08
-
12:14
-
11:13
-
10:05
-
09:11
-
00:40
- 26 марта 2020
-
23:31
-
22:22
-
21:19
-
20:33
-
19:46
-
18:52
-
18:01
-
15:18
-
14:08
-
12:30
-
12:07
-
11:21
-
10:07
-
09:14
-
00:42
- 25 марта 2020
-
23:51
-
22:46
-
22:46
-
21:01
-
19:50
-
18:36