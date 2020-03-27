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Тиаго Сантос считает, что за титул в полутяжёлом весе должны биться он и Рейес

Тиаго Сантос считает, что за титул в полутяжёлом весе должны биться он и Рейес
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Тиаго Сантос считает, что после ареста чемпиона дивизиона Джона Джонса промоушен должен предоставить шанс побороться за пояс другим бойцам. По его словам, шанс должны получить он и другой экс-претендент, Доминик Рейес.

«Полутяжёлому весу нужен новый чемпион, а не тот, кто постоянно вляпывается в проблемы. Полагаю, мы с Рейесом заслуживаем шанса побороться за титул», — приводит слова бразильца MMAJunkie.

Напомним, в прошлом Тиаго Сантос и Доминик Рейес бились с Джоном Джонсом и оба уступили неоднозначным решением судей.

Джон Джонс был арестован вчера, 26 марта. Американец управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, также при нём был обнаружен пистолет, на хранение которого не было разрешения.

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