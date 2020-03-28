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Блахович — об аресте Джонса: ты должен был найти более умный способ спрятаться от меня

Блахович — об аресте Джонса: ты должен был найти более умный способ спрятаться от меня
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Ян Блахович прокомментировал арест чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса.

«Джон, ты должен был найти более умный способ спрятаться от меня», — написал в «Твиттере» Ян Блахович.

Напомним, Джонс был арестован полицией штата Нью-Мексико. Американца задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, а также за неосторожное обращение с оружием.

Полиция получила сообщение о стрельбе. Приехав на место происшествия и обыскав машину Джонса, представители правоохранительных органов обнаружили пистолет, на который у Джона не было разрешения. При этом он отрицал, что вёл из него стрельбу.

Блахович и Джонс должны были провести бой в 2020 году, но переговоры были приостановлены из-за сложной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

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