Блахович — об аресте Джонса: ты должен был найти более умный способ спрятаться от меня

Боец UFC Ян Блахович прокомментировал арест чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса.



«Джон, ты должен был найти более умный способ спрятаться от меня», — написал в «Твиттере» Ян Блахович.



Напомним, Джонс был арестован полицией штата Нью-Мексико. Американца задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, а также за неосторожное обращение с оружием.



Полиция получила сообщение о стрельбе. Приехав на место происшествия и обыскав машину Джонса, представители правоохранительных органов обнаружили пистолет, на который у Джона не было разрешения. При этом он отрицал, что вёл из него стрельбу.

Блахович и Джонс должны были провести бой в 2020 году, но переговоры были приостановлены из-за сложной ситуации в связи с пандемией коронавируса.