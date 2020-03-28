Майк Тайсон: Ломаченко и Дж. Дэвис должны подраться

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон впечатлён результатами чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise в лёгком весе Василия Ломаченко и чемпиона мира по версии WBA Regular в лёгком дивизионе Джервонты Дэвиса. По словам Тайсона, эти двое должны провести бой.

«Впечатляет Василий Ломаченко. Знаете, этот парень из Украины. Слышали о нём? Мне он нравится. Мне также нравится Джервонта Дэвис. Эти двое должны подраться», — приводит слова Тайсона Boxingnews24.

Напомним, в мае 2020 года Василий Ломаченко должен был провести объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом. Встреча перенесена из-за пандемии коронавируса.