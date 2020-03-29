Исмаилов: люди, вы самый страшный вирус. В тяжёлые моменты у вас всё дорожает

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов раскритиковал тех людей, которые на фоне объявленной пандемии коронавируса создают искусственный дефицит и ставят необоснованно завышенные цены на продукты питания.

«Приветствую всех! Не так страшен коронавирус, как страшны люди. Меня вот не совсем пугает карантин и вот это всё. Но мне страшно и стыдно становится, когда я слышу, что обычные продукты, которые могут помочь в борьбе с вирусом, дорожают. Обычный имбирь стоит тысячу рублей за килограмм, когда говорят, что чеснок подорожает. Люди, вы самый страшный вирус. В тяжёлые моменты у вас всё дорожает. В такие тяжёлые моменты вы пытаетесь на этом заработать. Отвратительно», — сказал Исмаилов.

Соответствующее видео боец разместил на своей странице в «Инстаграме».