Хабиб: готов драться в любом месте и с любым, скажите дату и соперника

Чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, чьим следующим соперником должен стать Тони Фергюсон, заявил, что не намерен отказываться от поединка. Напомним, с 30 марта Россия закрыла временно закрыла границы, поэтому Нурмагомедов лишён возможности покинуть страну.

Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон запланирован на 18 апреля. Пока неизвестно, где он пройдёт.

«Знаю, что турнир хотят провести в Америке. Пусть будет турнир, даже если я не смогу принять участие в нём. Я сторонник того, чтобы бойцы отрабатывали свои контракты.

Я готов драться в любом месте и драться с любым. Просто скажите мне дату и соперника», — сказал Нурмагомедов во время прямого эфира в своём «инстаграме».