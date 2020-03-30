Организаторы сообщили, что бой Поветкин — Уайт пока остаётся в силе

Бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, запланированный на 2 мая в Манчестере, остаётся в силе, несмотря на заявление промоутера о возможном переносе.



«Пока ничего официального нет. Бой остаётся в силе», — приводит слова одного из организаторов поединка ТАСС.



Напомним, Поветкин и Уайт последний раз выступали на одном вечере бокса. 7 декабря минувшего года они провели бои в Саудовской Аравии. Александр тогда свёл к ничьей встречу с Майклом Хантером. Диллиан Уайт в свою очередь победил Мариуша Ваха.



Ранее стало известно, что команда Александра Поветкина может вернуться к обсуждению второго поединка с американцем Майклом Хантером после боя с Уайтом.



4 марта прошла пресс-конференция боксёров, и они провели первую дуэль взглядов.

Бои Поветкин — Уайт и Усик — Чисора будут перенесены из-за коронавируса