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Усман и Масвидаль могут встретиться 18 апреля на UFC 249

Усман и Масвидаль могут встретиться 18 апреля на UFC 249
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман и обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль могут выступить на турнире UFC 249. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани. По информации источника, UFC ведёт переговоры с бойцами.

Напомним, планировалось, что главным поединком турнира станет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, однако поединок оказался под угрозой срыва из-за того, что Нурмагомедов не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ.

Усман завоевал чемпионский пояс в марте 2019 года, одолев Тайрона Вудли. В декабре он провёл успешную защиту титула в бою с Колби Ковингтоном.

Масвидаль одержал три победы в 2019 году — нокаутировал Даррена Тилла, Бена Аскрена и Нэйта Диаза. Он удерживает титул BMF, который завоевал в последнем поединке.

На счету Усмана 16 побед при одном поражении. В активе Масвидаля 35 побед при 13 поражениях.

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