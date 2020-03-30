Усман и Масвидаль могут встретиться 18 апреля на UFC 249

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман и обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль могут выступить на турнире UFC 249. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани. По информации источника, UFC ведёт переговоры с бойцами.
Напомним, планировалось, что главным поединком турнира станет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, однако поединок оказался под угрозой срыва из-за того, что Нурмагомедов не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ.
Усман завоевал чемпионский пояс в марте 2019 года, одолев Тайрона Вудли. В декабре он провёл успешную защиту титула в бою с Колби Ковингтоном.
Масвидаль одержал три победы в 2019 году — нокаутировал Даррена Тилла, Бена Аскрена и Нэйта Диаза. Он удерживает титул BMF, который завоевал в последнем поединке.
На счету Усмана 16 побед при одном поражении. В активе Масвидаля 35 побед при 13 поражениях.
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