Тренер А. Емельяненко: Александр переживает не лучшие годы своей карьеры

Тренер клуба «Ахмат» Мурад Бичуев поделился мыслями о том, есть ли у Александра Емельяненко потенциал для завоевания титула в UFC. Специалист заявил, что на данный момент боец переживает не лучший период в своей карьере.
«Сейчас он переживает не лучшие годы своей карьеры. Ему не 25-30 лет. Скорость, выносливость и бдительность постепенно уходят. При этом нельзя сказать, что в первых двух аспектах Емельяненко основательно потерял, но организм всё равно изнашивается. Но если рассматривать его в период расцвета, почему бы и нет?
Александр работает над умением вставать из партера, вязать оппонента, не давать тому наносить много ударов. При этом ранее мы уже могли наблюдать за его способностью подниматься на ноги из партера. В последних битвах он неоднократно делал подобное, после чего активно смотрелся в стойке. Кроме того, в ММА мало просто завалить соперника на землю. Сейчас за такое не отдают победу. Необходимо быть активным на настиле", — приводит слова Бичуева «RT на русском».
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