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Джонс отправлен под домашний арест за вождение в нетрезвом виде и хранение оружия

Джонс отправлен под домашний арест за вождение в нетрезвом виде и хранение оружия
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полутяжёлом весе, лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс признался вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, а также в неосторожном обращении с оружием, на который у Джона не было разрешения, сообщает TMZ.

По данным источника, Джонс заключил сделку со следствием и согласился на испытательный срок в течение 1 года. Также в качестве сделки бойцу предстоит отбывать 96 часов в программе общественного заключения, которая будет напоминать домашний арест. Джонсу придётся носить монитор на лодыжке, что позволит властям убедиться, что он не покинет свою резиденцию, если у него нет разрешения.

Это уже не первые проблемы Джонса с законом. В прошлом он лишался водительских прав на полгода.

Напомним, Джонс предыдущий поединок провёл в феврале 2020 года и с трудом победил Доминика Рейеса.

Чемпион UFC Джон Джонс арестован за вождение в нетрезвом виде и хранение оружия
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