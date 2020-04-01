Напарник Макгрегора не поверил словам Хабиба о невозможности выбраться из России
Питер Куилли, спарринг-партнёр бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, прокомментировал ситуацию, в которой оказался Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион организации в лёгкой весовой категории. Нурмагомедов вследствие временного закрытия границ в России не может вылететь на поединок с американским бойцом MMA Тони Фергюсоном, запланированный на 18 апреля.
«Мне трудно поверить, что Хабиб не смог бы выбраться из России, если бы очень захотел. Я много раз бывал там. Правила в России не работают для таких людей, как он. Что-то не так», — написал Куилли в своём «твиттере».
Также посмотрите видео, как одноклубник Нурмагомедова спародировал необычные тренировки Фергюсона.
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