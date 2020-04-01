«Пациенты умирали передо мной». Экс-боец UFC Новер рассказал о коронавирусе в Нью-Йорке

Боец Филипп Новер так и не смог стать звездой UFC. Он завершил профессиональную карьеру с показателем в 11 побед и 8 поражений, после чего пошёл работать по специальности в один из госпиталей Нью-Йорка. Сейчас же Новер рассказал, как в «Большом яблоке» справляются с пандемией коронавируса.



«Буквально за считаные дни всё перевернулось с ног на голову. Нью-Йорк не был готов к эпидемии. Особенно это касается средств индивидуальной защиты: масок, халатов и прочего. Первоначально было много проблем с обеспечением медицинского персонала. Только на прошлой неделе мы получили достаточно тестов для нашей больницы.



Мы не тестируем всех. Для этого пациент должен быть в критическом состоянии и иметь множество симптомов. У нас огромный наплыв пациентов. Наши отделения неотложной помощи и интенсивной терапии задействованы полностью. Не хотел бы, чтобы мой родственник лежал рядом с теми, кто заражён коронавирусом. Эта зараза распространяется, как лесной пожар. Я тоже, вероятно, стал носителем этого дерьма.



Не виню никого из бойцов. Многие мои друзья продолжают тренироваться. Бои — это их ремесло. Нынешняя ситуация — худшее, что может случиться с парнями из ММА. Мы боремся и впитываем пот друг друга. У нас регулярно есть вспышки стафилококка и других неприятных вещей. Вирус очень легко передать. Но я не виню их. Если бы я был моложе, тоже бы тренировался.



Вероятность того, что здоровые спортсмены заболеют, довольно мала. В мире ММА многие ребята считают себя неуязвимыми. Проблема заключается в том, что после контакта они могут стать переносчиками, что быстро приведёт к распространению вируса среди других людей, которые не являются спортсменами.

Думают ли они о родителях, окружении? Это сложная тема. Я уже давно не посещал своих родителей. Сказал им оставаться дома, после ужасных вещей, связанных с COVID-19, что я видел в госпитале. Пациенты умирали передо мной, хватая ртом воздух. Я больше не хочу видеть это. Надеюсь, карантин и изоляция помогут в этой ситуации», — приводит слова Новера MMA Fighting.