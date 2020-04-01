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Арум: Дэна Уайт выставляет себя дураком, пытаясь провести бой Нурмагомедов – Фергюсон

Арум: Дэна Уайт выставляет себя дураком, пытаясь провести бой Нурмагомедов – Фергюсон
Бокс/ММА / UFC 0

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум раскритиковал президента UFC Дэну Уайта за его желание любой ценой провести бой между чемпионом промоушена в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

«Какого чёрта он делает? Не понимаю. Почему, несмотря на всё происходящее, несмотря на гибель людей, у него остаётся эта идея, что этот бой должен пройти 18 апреля?

Почему? Что за этим стоит? Он отменил все бои, которые есть на ESPN. Что такого в этом поединке, который не может пройти, потому что русский парень не может даже выбраться из России? Почему это шоу должно быть в апреле? Должна быть какая-то экономическая причина или тут что-то другое, о чём я не знаю, раз он так настойчив?

Это не идёт на пользу UFC, а Дэйна выставляет себя дураком. Особенно в ситуации, когда людям приходится иметь дело с гораздо большими проблемами. Они имеют дело с изоляцией, умирают. Что побуждает так относиться к этому бою? Я просто не могу предположить, что это может быть», – приводит слова Арума BoxingScene.

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