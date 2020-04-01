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А. Емельяненко признался, что сбросил 8 кг за неделю

А. Емельяненко признался, что сбросил 8 кг за неделю
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что сильно похудел за последнее время.

«Только что взвесился. Мой вес — 115 кг. Худею. За неделю сбросил 8 кг», — рассказал спортсмен в видео, которое появилось в «сториз» его «инстаграма».

Следующим соперником Емельяненко должен стать Магомед Исмаилов. Изначально поединок был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Новая дата боя — 24 июля.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед и потерпел 7 поражений, ещё один бой завершился вничью.

Также посмотрите видео спарринга Емельяненко и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

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