А. Емельяненко признался, что сбросил 8 кг за неделю

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что сильно похудел за последнее время.
«Только что взвесился. Мой вес — 115 кг. Худею. За неделю сбросил 8 кг», — рассказал спортсмен в видео, которое появилось в «сториз» его «инстаграма».
Следующим соперником Емельяненко должен стать Магомед Исмаилов. Изначально поединок был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Новая дата боя — 24 июля.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед и потерпел 7 поражений, ещё один бой завершился вничью.
Также посмотрите видео спарринга Емельяненко и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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