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Форман: Уайлдер может легко победить Фьюри

Форман: Уайлдер может легко победить Фьюри
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Джордж Форман считает, что Деонтей Уайлдер способен одержать лёгкую победу над Тайсоном Фьюри.

"Я конструктивно поговорил с Деонтеем Уайлдером. Я был в таком же положении, когда потерял титул в Фарике в поединке с Мохаммедом Али. Ему нужно жить с этим поражением. Но я способен показать ему, как вернуться сильнее. Уайлдеру по силам не просто победить Фьюри, он способен легко это сделать. Дайте ему шанс и он покажет себя", — приводит слова Формана BoxingScene.

Напомним, 22 февраля Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.

Фьюри стал единственным боксёром в истории профессионального бокса, которому удалось прервать доминирование чемпионов с 10 и более защитами титулов.

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