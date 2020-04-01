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Журналист RT — о гуманитарном рейсе из России в США: там было достаточно места для Хабиба

Журналист RT — о гуманитарном рейсе из России в США: там было достаточно места для Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Журналист издания Russia Today Самира Хан прокомментировала фото отправленного из России в США самолёта с медицинским оборудованием. Россия решила помочь США в связи с бурным ростом числа заразившихся коронавирусом в стране. Напомним, Хабиб Нурмагомедов сегодня опубликовал заявление, подтвердив отмену поединка с американцем Тони Фергюсоном. Бой должен был состояться 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249.

«Чёрт. Здесь было более чем достаточно места для Хабиба», — написала журналист в «Твиттере».

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

Хабиб не хочет рисковать жизнью и отменяет бой с Фергюсоном. Кажется, всё. LIVE
Нурмагомедов сделал заявление в своём «инстаграме». В нём он эмоционально признаётся, что не сможет вылететь на бой с Фергюсоном.
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