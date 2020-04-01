Журналист RT — о гуманитарном рейсе из России в США: там было достаточно места для Хабиба

Журналист издания Russia Today Самира Хан прокомментировала фото отправленного из России в США самолёта с медицинским оборудованием. Россия решила помочь США в связи с бурным ростом числа заразившихся коронавирусом в стране. Напомним, Хабиб Нурмагомедов сегодня опубликовал заявление, подтвердив отмену поединка с американцем Тони Фергюсоном. Бой должен был состояться 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249.



«Чёрт. Здесь было более чем достаточно места для Хабиба», — написала журналист в «Твиттере».

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.