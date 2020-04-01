«А что если это первоапрельская шутка?» Аскрен высказался об отмене боя Хабиба и Фергюсона

Бывший боец UFC Бен Аскрен выразил сомнение в том, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона не состоится. Аскрен предположил, что это может оказаться первоапрельской шуткой.



«А что если тот факт, что Хабиб застрял в России, — первоапрельская шутка?» — написал Аскрен в своём «твиттере».



Напомним, Хабиб Нурмагомедов сегодня опубликовал заявление, подтвердив отмену поединка с американцем Тони Фергюсоном. Бой должен был состояться 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249. Место проведения боя было неизвестно из-за ситуации с пандемией коронавируса и отмены на фоне этого почти всех спортивных соревнований.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.