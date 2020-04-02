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Фергюсон: Хабиб — сучонок, я — чемпион!

Фергюсон: Хабиб — сучонок, я — чемпион!
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец UFC Тони Фергюсон отреагировал на отмену боя с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Думаю, Хабиб уже знал, что он не собирается драться. Мы напугали его. У него была возможность вернуться из Абу-Даби. У него была возможность сесть на самолёт и вернуться. Это уже второй раз, когда мы его выбили. Я делал то же самое на протяжении восьми лет. На работу и обратно, прихожу туда и рву свою задницу, заботясь о деле. Я наёмный убийца. Хабиб и Конор бегают, поджав хвосты, как псы. Но эти парни не псы, они просто куча трусливых кисок. Хабиб — сучонок. Я сказал, что собираюсь вытереть пол его чёртовой папахой, а он застрял.

Независимо от того, кто это будет — Хабиб или Конор, я просто надеру чью-то задницу. Я уже побеждал пятёрку сильнейших по кругу, теперь они хотят, чтобы я сбросил счёт и снова взялся за эту пятёрку. Я так не думаю. Я уже чемпион!» — заявляет Фергюсон в видеоролике, размещённом в социальных сетях.

Орёл не улетел. Хабиб отказался драться с Фергюсоном, либо странно пошутил на 1 апреля
Немыслимо.
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