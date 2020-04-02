Фергюсон: Хабиба должны лишить титула

Американский боец UFC Тони Фергюсон поделился своим мнением об отмене боя с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедвым. Фергюсон считает, что UFC должен лишить российского бойца пояса чемпиона.



«Он мог остаться здесь или вернуться до того, как были закрыты границы России. Этот парень не хотел драться. Он испугался и убежал. Его должны лишить титула», — сказал Фергюсон в интервью Ариэлю Хельвани на ESPN.



Напомним, Хабиб Нурмагомедов сегодня опубликовал заявление, подтвердив отмену поединка с американцем Тони Фергюсоном. Бой должен был состояться 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249. Место проведения боя было неизвестно из-за ситуации с пандемией коронавируса и отмены на фоне этого почти всех спортивных соревнований.

Орёл не улетел. Хабиб отказался драться с Фергюсоном, либо странно пошутил на 1 апреля Немыслимо.