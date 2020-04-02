Футболист Дзюба прокомментировал отсутствие флага России на боях Хабиба
Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал отсутствие флага России у действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова во время его боёв.
«Кто бы как к Хабибу ни относился… Я тоже хочу, чтобы Хабиб выходил на бои с российским флагом, но это его выбор. Почему он не выходит с российским флагом — это его дело. Но он в любом случае делает большое наследие.
Дружим ли мы с Хабибом? Это было бы громко сказано. Мы как-то через общих знакомых приветы друг другу передавали», — рассказал Дзюба во время прямого эфира на странице генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки в её «инстаграме».
Также посмотрите видео первого боя Нурмагомедова в MMA.
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