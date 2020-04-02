«Полная чушь». Василевский встал на защиту Хабиба, обвиняемого в срыве боя с Фергюсоном

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал ситуацию, которая привела к отмене боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина. Многие заподозрили, что Нурмагомедов нарочно снялся с поединка.

«Мир MMA потерял хороший бой, интересный и значимый. Я знаю, что Хабиба уже обвиняют в том, что он чуть ли не соскочил с этого боя. Это полная чушь, потому что профессиональные бойцы не могут соскакивать с боёв. Только если им заплатили мало денег. Это бизнес по большому счёту.

Какая разница, с кем драться? Если боец уже вышел один раз, ему вообще насрать, с кем драться. Бабок мало заплатили — согласен, может не выйти. А Хабибу за этот бой заплатили намного больше, чем обычно.

Поэтому это полная чушь. Это мнения диванных экспертов, которые часто пишут всё что попало. Мне они писали не так давно. Если человек хоть чуть-чуть связан со спортом, он знает, что это такое. И такой мысли о том, что спортсмен может соскочить, у него никогда не возникнет. Это только дебил может сказать.

Сейчас просто такая ситуация, что люди все оказались в полной заднице: все сейчас напряжены, не понимают, что делать. В такой обстановке говорить о бое зрителю бесполезно. Сейчас главное событие — это сходить в магазин.

Могут ли снова попытаться организовать этот бой? Многие заинтересованы в этом поединке в плане спортивной составляющей. Это самые сильные легковесы с беспроигрышными сериями, поэтому этот бой интересен в качестве спорта, а не в качестве шоу», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Муравьёвым.

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