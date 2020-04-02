Боец MMA Вартанян предположил, что бой Нурмагомедов — Фергюсон всё же состоится

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал ситуацию, которая привела к отмене боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина. Многие заподозрили, что Нурмагомедов нарочно снялся с поединка.
«Так-то много турниров отменили, поэтому сейчас, учитывая ситуацию, всё перенесут, и будет у них бой. Хабиб готовился, тренировался. Произошло то, что произошло.
Критика в адрес Хабиба несправедлива — он что, виноват в пандемии? Это же смешно, учитывая, что в США самое большое количество заразившихся. У меня у самого должен был быть бой послезавтра, но его отменили. Получается, тоже из-за моей вины? Такая ситуация, что все турниры отменяются. Это даже не риск, но всё равно смысл какой, если всё закрывается, нет ажиотажа.
Бой, конечно, снова попытаются организовать. Почему бы и нет? Пока не организуют, будут всё время пытаться сделать это», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Муравьёвым.
Также посмотрите видео, как одноклубник Нурмагомедова пародирует тренировки Фергюсона.
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