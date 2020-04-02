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Шлеменко: если Фергюсон проиграет Гэтжи, его актуальность станет другой

Шлеменко: если Фергюсон проиграет Гэтжи, его актуальность станет другой
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал тот факт, что Тони Фергюсоном на UFC 246 может подраться с Джастином Гэтжи вместо отказавшегося от поединка Хабиба Нурмагомедова.

«Гэтжи готов доставить проблемы любому сопернику, я исповедую похожий стиль – ударный. Но этот стиль нестабильный. Когда ты постоянно идёшь вперед, наносишь удары, в любой момент можешь пропустить удар, и всё может закончиться. Но с точки зрения красоты, это очень классные бои.

Если берём Тони и Хабиба, то у Хабиба больше рисков в этом бою. Он чемпион, ни разу не проиграл. Его команда выстраивала карьеру, чтобы оставаться непобеждённым. А когда ты ставишь цель не проигрывать, надо очень чётко всё просчитывать. Я бы на их месте, наверное, тоже бы перестраховывался.

Надо дождаться, чтобы пандемия сошла на нет. Очень хочется, чтобы истерия закончилась. Это гораздо важнее, чем состоится или нет бой Хабиба и Тони. Меня больше волнует, как будут жить люди кругом. Сейчас запреты на всё: на работу, на бизнес. Очень мало людей работают, а когда ты не работаешь, люди остаются без зарплаты. Нас ждут серьёзные проблемы. Если у нас не будет денег, нам будет не до боёв. А если всё побыстрее пройдёт, мы решим финансовые вопросы и так далее, тогда интерес к боям и остальному начнёт появляться.

А сейчас в России только начинается серьёзная обстановка. Что касается боя, то всё зависит от Дэны Уайта. Когда боец не принимает участие в бою по любым причинам, даже если они от него не зависят, он подставляет организацию. Американские организации не особо думают о бойцах, для них главное заработок. Думаю, Хабиб понимает, что о нём никто не будет заботиться, не будет о нём думать Дана Уайт. Пока он с титулом, он на коне.

Думаю, бой с Тони всё-таки сделают. Ведь Фергюсон готов драться. Сейчас Тони в тренде, потому что выиграл столько же боёв, сколько Хабиб. Но всё это может оборваться уже завтра: проиграет он Гэтжи, его актуальность станет другой», — рассказал Шлеменко в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

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