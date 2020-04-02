Нурмагомедов: куда мне лететь? В Беларусь? Тони же не выпустят из Америки

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Тони Фергюсоном.



«Будет ли бой? Не могу ответить на этот вопрос начиная с 10 марта. Будет, где будет и будет ли бой. Некоторые говорят, мне надо улететь. Куда? В Америку? В Америке нет турнира. В Абу-Даби? Там тоже нет турнира. В Европу? Тоже нет турнира, в России нет турнира. Куда мне улететь? Зачем мне летать в Америку, если там нет турнира. Кто-нибудь может мне ответить, куда мне улететь? Я сам устал от этого Хабиба. Куда ни зайди, везде пишут, что боя не будет, Хабиб то сказал, это сказал. С конца декабря я в боевом режиме. Утром и вечером тренируюсь, держу вес, провожу спарринги, грэпплинг, кроссфит, борьба. Всей командой улетели в Америку, 40 дней пахали. Когда в США всё закрылось, улетели в Абу-Даби, потом в Дагестан, дальше готовимся. Я хочу улететь и провести бой, но скажите куда. Никто ничего не говорит. Я понимаю, сейчас все дома сидят, некого и нечего обсудить, но всё должно быть обоснованно. Все должны понимать, что за словами должны быть доказательства. Мне интересно, куда я должен улететь?



Куда лететь-то? Может, у кого есть информация? Хочется узнать, скиньте локацию. Я дома сижу, у нас карантин, так как мы прилетели из Америки. Беспрерывно тренируюсь, не останавливал тренировочный процесс. Насчёт Белоруссии тоже слышал, но не знаю, правда или нет. Видел в интернете. Я поеду туда, но Тони же не выпустят из Америки. Оттуда никого не выпускают и никого не запускают, в России такая же ситуация. Мой совет вам всем — сидите дома, не нарушайте карантин, потому что все ученые мира говорят это, врачи, правительство, известные люди. Практически все говорят, что нужно дома пережить эту проблему. Старайтесь не нарушать, как бы тяжело ни было. Уделяйте внимание своим детям, семье. И не деритесь в комментариях», — сказал Хабиб Нурмагомедов во время прямой трансляции в «Инстаграме».

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