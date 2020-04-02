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Нурмагомедов: я Хабиб, а не коронавирус

Нурмагомедов: я Хабиб, а не коронавирус
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз высказался о срыве своего поединка с Тони Фергюсоном. Боец возмутился тем фактом, что многие болельщики единоборств призывают его отправиться в США, при том что проведение турнира UFC 249 до сих пор не гарантировано.

«В мире творится сумасшествие. Я тренировался больше месяца в США, мы там пахали. Потом сказали, что бой, скорее всего, пройдёт в Абу-Даби, и я отправился туда. Мы приземлились в Дубае, и нам сказали, что границы везде закрываются. Это не моя вина. Дальше я поехал в Дагестан, где продолжил подготовку.

Я Хабиб, а не коронавирус. У Тони та же ситуация, ничем от моей не отличается. Все турниры отменили, только наш бой оставили. Сейчас все сидят дома и ищут козла отпущения, услышав, что и наш бой тоже не может состояться. Главное — не это, а то, что тысячи людей умирают. Все страны закрыли границы, никуда не уехать», — рассказал Нурмагомедов в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».

Пора перестать хейтить Хабиба. Нурмагомедова фактически подставил американский промоутер
Бой с Фергюсоном нужно было отменять сразу.
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