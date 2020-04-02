Тактаров: если ещё раз увижу полицейских без масок, не стану давать им документы

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мыслями о том, как в стране соблюдается режим карантина. Тактаров подчеркнул, что у него мало вопросов к населению, а вот поведение представителей правопорядка и власти он раскритиковал.
«Ну что, население дисциплинированное. Мне кажется, что все прекрасно себя ведут. Неделю так поживём и поймём, что к чему. Сбой, как обычно, дали власти. Слышал, что за нарушения собираются забирать машины. На почте не выдают посылки, говорят, что нужно одевать маски. Рядом аптека, но там нет масок. То есть у нас как всегда.
Если я ещё раз увижу полицейских без масок, если меня кто-то остановит и у них не будет масок, я не дам залезть к себе в машину. Я не стану опускать стекло и давать им документы.
Сегодня меня больше всего добило то, что я не могу получить посылку, потому что у меня нет маски. Но масок нет ни в одной аптеке. Где наши бизнесмены? Сделайте маски, сделайте что-то для своей страны. Мы не можем делать так, что люди будут делать одно, а власти ставить всякие препоны и делать так, чтобы люди не могли себя нормально чувствовать в условиях самоизоляции", — сказал Тактаров на видеозаписи, размещённой на его странице в «Инстаграме».
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