Хабиб: Макгрегор ведёт себя как старая проститутка, его время давно ушло

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поведением Конора Макгрегора во время прямого эфира Хабиба в «Инстаграме».

Нурмагомедов обсуждал с поклонниками отменённый бой с Тони Фергюсоном. В этот момент Макгрегор попросил добавить его для совместного эфира. Хабиб не стал этого делать и завершил трансляцию.

«Конор в эфире моего „Инстаграма“? Знаешь, что я об этом думаю? Он ведёт себя как старая проститутка, которой не хватает внимания. Его время ушло, так ему и передайте» — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года, россиянин одержал в нём победу удушающим приёмом и защитил чемпионский пояс UFC. 18 апреля должен был состояться бой Хабиба и Тони Фергюсона, однако Нурмагомедов заявил об его отмене.