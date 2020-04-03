Хабиб: Макгрегор ведёт себя как старая проститутка, его время давно ушло

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поведением Конора Макгрегора во время прямого эфира Хабиба в «Инстаграме».
Нурмагомедов обсуждал с поклонниками отменённый бой с Тони Фергюсоном. В этот момент Макгрегор попросил добавить его для совместного эфира. Хабиб не стал этого делать и завершил трансляцию.
«Конор в эфире моего „Инстаграма“? Знаешь, что я об этом думаю? Он ведёт себя как старая проститутка, которой не хватает внимания. Его время ушло, так ему и передайте» — приводит слова Нурмагомедова ESPN.
Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года, россиянин одержал в нём победу удушающим приёмом и защитил чемпионский пояс UFC. 18 апреля должен был состояться бой Хабиба и Тони Фергюсона, однако Нурмагомедов заявил об его отмене.
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