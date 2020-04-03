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Тренер по боксу Кадушин заразился коронавирусом. Ранее он шутил на эту тему

Тренер по боксу Кадушин заразился коронавирусом. Ранее он шутил на эту тему
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Российский тренер по боксу Антон Кадушин сообщил, что прошёл тест на коронавирус, который дал положительный результат.

«Ну что, вот и у меня подтвердили коронавирус. Первые симптомы появились 25 марта. Утром поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суставах, а особенно в ногах. Вызвал скорую и сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая помощь, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был заложен нос, кашля не было, одышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры очень сильно болела голова. 28 марта мне позвонили и сказали, что тест дал положительный результат. На сегодняшний день состояние моё оцениваю стабильным», — написал тренер в своём «инстаграме».

Ранее Кадушин, который был в Лондоне, где проходила квалификация на Олимпиаду, шутил на тему коронавируса.

«Мы прилетели! Мы болеем хэппи вирусом», — написал он в одной из предыдущих публикаций.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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