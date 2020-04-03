Тренер по боксу Кадушин заразился коронавирусом. Ранее он шутил на эту тему

Российский тренер по боксу Антон Кадушин сообщил, что прошёл тест на коронавирус, который дал положительный результат.
«Ну что, вот и у меня подтвердили коронавирус. Первые симптомы появились 25 марта. Утром поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суставах, а особенно в ногах. Вызвал скорую и сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая помощь, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был заложен нос, кашля не было, одышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры очень сильно болела голова. 28 марта мне позвонили и сказали, что тест дал положительный результат. На сегодняшний день состояние моё оцениваю стабильным», — написал тренер в своём «инстаграме».
Ранее Кадушин, который был в Лондоне, где проходила квалификация на Олимпиаду, шутил на тему коронавируса.
«Мы прилетели! Мы болеем хэппи вирусом», — написал он в одной из предыдущих публикаций.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
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