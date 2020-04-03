Украинский боец UFC Крылов: выступать без болельщиков проще

Украинский боец UFC Никита Крылов рассказал, что думает о сложившейся ситуации с пандемией коронавируса. Также он отметил, что драться без зрителей в некоторой степени проще.

«Стараюсь не думать об этом. Считаю, в наибольшей степени коронавирус передаётся через телевизор. Больший риск заразиться имеет тот, кто постоянно думает об этом.



Бои без зрителей? Не знаю, имеет ли это значение. Наверное, без болельщиков немного проще. Нет шума, ты хорошо слышишь угловых, ничто не отвлекает тебя. Тем не менее фанаты придают особую энергетику. Драться можно и так, и так, но мне понравилось, как прошёл турнир в Бразилии. Если отбросить тот факт, что причина была в эпидемии, всё было очень организованно», — приводит слова Крылова «RT на русском».



Крылов на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии одержал победу над американцем Джонни Уокером. Поединок продлился все три раунда. По итогам боя судьи единогласно отдали победу Крылову.