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Теофимо Лопес назвал пять лучших боксёров мира, включив в список Ломаченко

Теофимо Лопес назвал пять лучших боксёров мира, включив в список Ломаченко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес поделился мнением о том, кто на сегодняшний день заслуживает право входить в пятёрку лучших боксёров мира.

«Я бы сказал, что это Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Тайсон Фьюри, Наоя Иноуэ и, очевидно, что в списке должен быть Василий Ломаченко», — приводит слова Лопеса BoxingScene.

Напомним, что в мае Теофимо Лопес должен был провести объединительный поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise Василием Ломаченко, но из-за пандемии коронавируса схватку отложили на неопределённый срок. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в лёгком дивизионе.

В прошлом Лопес не раз критиковал украинского боксёра и утверждал, что легко справится с ним.

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