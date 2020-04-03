Теофимо Лопес назвал пять лучших боксёров мира, включив в список Ломаченко
Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес поделился мнением о том, кто на сегодняшний день заслуживает право входить в пятёрку лучших боксёров мира.
«Я бы сказал, что это Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Тайсон Фьюри, Наоя Иноуэ и, очевидно, что в списке должен быть Василий Ломаченко», — приводит слова Лопеса BoxingScene.
Напомним, что в мае Теофимо Лопес должен был провести объединительный поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise Василием Ломаченко, но из-за пандемии коронавируса схватку отложили на неопределённый срок. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в лёгком дивизионе.
В прошлом Лопес не раз критиковал украинского боксёра и утверждал, что легко справится с ним.
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