Нурмагомедов: я — один из величайших бойцов в истории

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что невзирая на пятую неудачную попытку организации боя с Тони Фергюсоном, он хочет встретиться с американцем. Хабиб также добавил, что считает себя одним из лучших бойцов в истории.
«Убеждён, что мы когда-нибудь встретимся с Тони Фергюсоном. Действительно этого хочу. Это поединок моей мечты. Хочу показать людям, что я на другом уровне. Моя борьба, моя работа в стойке, мой тайминг, боевой дух и бойцовский IQ. Во всём этом я на уровень выше.
На сегодняшний день я лучший легковес мира. Меня никто не побеждал и я неоспоримый чемпион. Знаю, что моим соперникам не нравится такое слышать. Но я непобеждённый чемпион и являюсь одним из величайших бойцов в истории. Не хочу называть себя самым великим.
Я никогда не проигрывал, но при этом люди хотят мне что-то сказать? Знаю, с чем это связано. Они не добились того же, что и я. Когда вернусь в октагон, мои соперники всегда будут на втором месте", — приводит слова Нурмагомедова MMA Fighting.
Ранее Нурмагомедов демонстрировал свои навыки работы в стойке.
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