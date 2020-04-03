Ян — о поединке с Мораесом: нас ждёт пять раундов и я не дам ему шанса на отдых

Боец UFC Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка с Марлоном Мораесом, проведение которого запланировано на июнь. По словам россиянина, он полностью готов оказывать давление на соперника на протяжении всех пяти раундов.
«Мораес был первым соперником, которого мне предложили, и я доволен таким поединком. Марлон по-прежнему первый претендент на титул, так что я рад, что меня ждёт такой вызов.
Что касается его поединка с Алду, то могу сказать, что это был близкий бой. Не могу сказать, что Жозе ограбили. Да, Мораес замедлился в конце встречи, но он продолжал доносить до соперника точные удары. Как бы то ни было, моя схватка с ним пройдёт иначе. У нас будет пятираундовый бой, и я не дам ему шанса на отдых. Уверен, что хорошо пройду дистанцию в пять раундов», — приводит слова Яна MMAJunkie.
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