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Макгрегор раскритиковал Китай за поставку в Ирландию некачественных средств защиты

Макгрегор раскритиковал Китай за поставку в Ирландию некачественных средств защиты
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор раскритиковал китайских поставщиков, передавших Ирландии дорогие и некачественные средства защиты.

«Это чудовищно. Мало того что эти люди подняли цены на маски, визоры, вентиляторы, респираторы, кислородные баллоны, мониторы и прочее. Всё резко наценилось! Так ещё и партии товара ни на что не годны. Это нелепо и бесчеловечно. Премьер-министру стоит забрать обратно слова благодарности и обещания помочь. То, что произошло, просто варварство», — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более одного миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тысяч случаев со смертельным исходом. Из числа заразившихся излечилось более 210 тысяч человек.

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