Роман Рейнс официально снят с карда шоу WrestleMania 36, рестлер ушёл на карантин

Американский профессиональный рестлер Роман Рейнс был официально снят с карда шоу WrestleMania 36. Об этом сообщила пресс-служба WWE. Рейнса заменит Брон Строуман. Оппонентом Строумана будет Билл Голдберг, матч будет носить статус WWE Universal Championship.



Рейнс снялся с турнира в целях собственной безопасности, уйдя на карантин из-за пандемии коронавируса.



WrestleMania 36 состоится 4-5 апреля во Флориде. В турнире примет участие бывший боец UFC Брок Леснар, ему будет противостоять Дрю Макинтайр. Турнир пройдёт без зрителей.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 58 тыс. человек.