Роман Рейнс официально снят с карда шоу WrestleMania 36, рестлер ушёл на карантин
Американский профессиональный рестлер Роман Рейнс был официально снят с карда шоу WrestleMania 36. Об этом сообщила пресс-служба WWE. Рейнса заменит Брон Строуман. Оппонентом Строумана будет Билл Голдберг, матч будет носить статус WWE Universal Championship.
Рейнс снялся с турнира в целях собственной безопасности, уйдя на карантин из-за пандемии коронавируса.
WrestleMania 36 состоится 4-5 апреля во Флориде. В турнире примет участие бывший боец UFC Брок Леснар, ему будет противостоять Дрю Макинтайр. Турнир пройдёт без зрителей.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 58 тыс. человек.
Читайте также
- 4 апреля 2020
-
16:56
-
15:52
-
14:43
-
13:53
-
12:41
-
11:51
-
10:54
-
09:44
-
05:29
-
02:45
-
02:11
-
01:09
-
00:55
-
00:19
- 3 апреля 2020
-
23:51
-
22:52
-
21:27
-
20:19
-
19:35
-
18:27
-
17:43
-
16:06
-
15:22
-
14:30
-
13:13
-
12:00
-
10:51
-
10:30
-
10:04
-
09:30
-
09:00
-
05:36
-
04:10
-
00:21
- 2 апреля 2020
-
23:23
Партнерский контент