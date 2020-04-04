Экс-претендент на титул UFC Фитч: ММА уже даже не спорт

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Джон Фитч признался, что подумывает о завершении карьеры. Американец разочаровался в смешанных единоборствах и отметил, что ММА больше не похоже на спорт.

«Я уже долго думаю о завершении карьеры. Моё тело устало и это не стоит тех денег. Занимаюсь этим 17 лет и это уже не тот спорт. Это даже уже не спорт. Это профессиональный рестлинг с непредсказуемым итогом. Меня разочаровывает сотрудничество с промоутерами. Ты никогда не знаешь, когда проведёшь следующий бой и будет ли это хороший бой. Нет никакой системы поощрений, это просто шоу.

Это уже не спорт и меня разочаровывает это. Кроме того, у меня есть дети и если бой того не стоит, я предпочту не драться. Наша зарплата не стоит долгих и изнурительных тренировочных лагерей, издевательств над собственным телом и так далее. Есть много других работ, при которых можно не повреждать мозг", — приводит слова Фитча BJ Penn.