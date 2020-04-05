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В Беларуси опровергли информацию о готовности принять бой Хабиб — Фергюсон

В Беларуси опровергли информацию о готовности принять бой Хабиб — Фергюсон
Бокс/ММА / UFC 0

Министерство спорта Республики Беларусь отреагировало на информацию о том, что страна готова принять турнир UFC 249, главным событием которого должна была стать встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Вчера, 4 апреля, исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Беларуси Максим Корольков заявил, что вышел на представителей UFC и предложил лиге принять турнир, при этом Корольков отметил, что заручился поддержкой функционеров Министерства спорта. Тем не менее в ведомстве опровергли эту информацию.

«Министерством спорта и туризма не обсуждался данный вопрос», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что Беларусь переносит все международные соревнования, которые планировалось провести в ближайшее время.

Беларусь официально предложила провести бой Хабиба и Фергюсона, в UFC дали устный ответ
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