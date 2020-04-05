В Беларуси опровергли информацию о готовности принять бой Хабиб — Фергюсон

Министерство спорта Республики Беларусь отреагировало на информацию о том, что страна готова принять турнир UFC 249, главным событием которого должна была стать встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Вчера, 4 апреля, исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Беларуси Максим Корольков заявил, что вышел на представителей UFC и предложил лиге принять турнир, при этом Корольков отметил, что заручился поддержкой функционеров Министерства спорта. Тем не менее в ведомстве опровергли эту информацию.
«Министерством спорта и туризма не обсуждался данный вопрос», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.
Кроме того, в министерстве подчеркнули, что Беларусь переносит все международные соревнования, которые планировалось провести в ближайшее время.
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