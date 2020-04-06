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Боец UFC Хукер ответил Фергюсону, который предложил лишить Хабиба титула

Боец UFC Хукер ответил Фергюсону, который предложи
Боец UFC Хукер ответил Фергюсону, который предложил лишить Хабиба титула
Бокс/ММА / UFC 0

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер прокомментировал ситуацию, которая привела к отмене боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина. Многие заподозрили, что Нурмагомедов нарочно снялся с поединка, и Фергюсон предложил лишить его титула.

«Нельзя лишать его титула. Это плохой способ пропиариться. Как можно отобрать пояс во время пандемии и запрета на международные перелёты?» — сказал Хукер в интервью YouTube-каналу Kumite TV.

Также посмотрите видео необычных тренировок Фергюсона.

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