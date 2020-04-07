Хрюнов: спичи Уайта – слова лукавого человека. Хабиб поступил как нормальный гражданин

Российский промоутер Владимир Хрюнов поддержал Хабиба Нурмагомедова в его решении отказаться от боя на UFC 249 с американцем Тони Фергюсоном из-за пандемии коронавируса.
«Бой Хабиба и Фергюсона – тот поединок, который планировалось разместить на платной платформе. В условиях пандемии, думаю, ни один американский канал не получил бы страховки, связанной с его проведением. А все остальные спичи Дэны Уайта – слова лукавого человека. Никогда в жизни не застрахуешь такое событие с таким количеством риска. А Хабиб поступил как нормальный человек и гражданин. Куда ему ехать в условиях пандемии?» — приводит слова Хрюнова «Р-Спорт».
Напомним, изначально главным боем вечера UFC 249 должен был стать поединок Нурмагомедова и Фергюсона. Однако Хабиб был лишён возможности покинуть Россию ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и россиянина заменили на Джастина Гэтжи.
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