Хрюнов: спичи Уайта – слова лукавого человека. Хабиб поступил как нормальный гражданин

Российский промоутер Владимир Хрюнов поддержал Хабиба Нурмагомедова в его решении отказаться от боя на UFC 249 с американцем Тони Фергюсоном из-за пандемии коронавируса.



«Бой Хабиба и Фергюсона – тот поединок, который планировалось разместить на платной платформе. В условиях пандемии, думаю, ни один американский канал не получил бы страховки, связанной с его проведением. А все остальные спичи Дэны Уайта – слова лукавого человека. Никогда в жизни не застрахуешь такое событие с таким количеством риска. А Хабиб поступил как нормальный человек и гражданин. Куда ему ехать в условиях пандемии?» — приводит слова Хрюнова «Р-Спорт».



Напомним, изначально главным боем вечера UFC 249 должен был стать поединок Нурмагомедова и Фергюсона. Однако Хабиб был лишён возможности покинуть Россию ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и россиянина заменили на Джастина Гэтжи.

«Рен ТВ» покажет турнир UFC 249, несмотря на замену Хабиба на Гэтжи