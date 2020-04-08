Конор назвал Хабиба русалочкой, а потом удалил сообщение

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оскорбил действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сравнив того с русалочкой, но позже решил удалить провокационное сообщение в «Твиттере».

«Левая Конора. Фронт-кик Андерсона Силвы. Болевой от Ронды Роузи. Бомба от Хендерсона. Хай-кик Крокопа. Повторяющиеся сайт-кики от Джонса по колену. И Хабиб — русалочка, которая укутывает твои ноги. Что это за спорт? Вы уже знаете, кто является величайшим», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».

Позже сообщение было удалено. Напомним, Хабиба и Конора разделяет давняя вражда. В октябре 2018 года они провели поединок. На турнире в Лас-Вегасе россиянин одержал досрочную победу.