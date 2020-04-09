Менеджер Хабиба назвал Макгрегора завистливой проституткой

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал недавние выпады экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в адрес россиянина. Когда стало известно, что Хабиб не сможет встретиться с Тони Фергюсоном, ирландец назвал своего давнего соперника трусом.

«Это просто бред. Этот парень призывал всех соблюдать карантин, оставаться дома, тратил на борьбу с коронавирусом миллионы, а теперь оказывается, что всё это дерьмо было каким-то фейком. Он говорит, чтобы люди оставались дома, и хочет, чтобы Хабиб дрался, в то время, когда правительство России закрыло границы.

Плевать на его слова. Он не номер один, не номер два, не номер три. Он четвёртый, он позади Хабиба, Тони и Джастина. Он как завистливая проститутка, которая стала слишком старой, чтобы зарабатывать. С этим парнем всё кончено. Если он такой умный, почему он не сядет в самолет и не подерётся с Тони? Просто он понимает, что Фергюсон надерёт ему зад. Все эти три парня, Хабиб, Тони и Джастин победят его. Конор уже даже не в топ-3", — рассказал функционер в интервью, размещённом на канале TMZ Sports в YouTube.