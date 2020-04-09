Менеджер Хабиба назвал Макгрегора завистливой проституткой

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал недавние выпады экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в адрес россиянина. Когда стало известно, что Хабиб не сможет встретиться с Тони Фергюсоном, ирландец назвал своего давнего соперника трусом.
«Это просто бред. Этот парень призывал всех соблюдать карантин, оставаться дома, тратил на борьбу с коронавирусом миллионы, а теперь оказывается, что всё это дерьмо было каким-то фейком. Он говорит, чтобы люди оставались дома, и хочет, чтобы Хабиб дрался, в то время, когда правительство России закрыло границы.
Плевать на его слова. Он не номер один, не номер два, не номер три. Он четвёртый, он позади Хабиба, Тони и Джастина. Он как завистливая проститутка, которая стала слишком старой, чтобы зарабатывать. С этим парнем всё кончено. Если он такой умный, почему он не сядет в самолет и не подерётся с Тони? Просто он понимает, что Фергюсон надерёт ему зад. Все эти три парня, Хабиб, Тони и Джастин победят его. Конор уже даже не в топ-3", — рассказал функционер в интервью, размещённом на канале TMZ Sports в YouTube.
- 9 апреля 2020
-
00:53
-
00:46
- 8 апреля 2020
-
23:51
-
22:57
-
21:32
-
20:47
-
20:03
-
19:14
-
18:42
-
17:36
-
15:39
-
14:16
-
13:00
-
12:20
-
11:39
-
11:22
-
10:03
-
09:44
-
09:00
- 7 апреля 2020
-
23:50
-
22:59
-
22:00
-
21:01
-
19:23
-
18:58
-
17:40
-
16:43
-
16:03
-
14:58
-
14:00
-
13:01
-
12:08
-
11:40
-
10:19
-
08:48